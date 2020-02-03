مراكز خدمة المواطن تقلع تجريبياً في درعا

وليد الزعبي:

أخذت مراكز خدمة المواطن في محافظة درعا تبصر النور مع مطلع العام الجاري، وذلك بهدف تبسبط الإجراءات والتخفيف من الروتين والمماطلة والابتزاز الذي يعاني منه المواطن أحياناً، حيث تعمل هذه المراكز على مبدأ حركة وثائق لا حركة أشخاص.

وفي هذا الصدد أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا (من فريق الإشراف على المراكز) عصام المصري، أن التشغيل لمركزي خدمة المواطن في كل من مقر المحافظة ومقر مجلس مدينة درعا بدأ تجريبياً بخدمة السجل المدني، على أن يتم خلال فترة قريبة شمول خدمات السجل العدلي (غير محكوم) ووثيقة غير عامل بعد استكمال إجراءات الربط التقني، فيما تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية من أجل إدراج خدمة التصديق القنصلي للوثائق الخارجية أو القنصلية، حيث إنها مدرجة ضمن الخطة التنفيذية للمركز الموجود في المحافظة بانتظار توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الخارجية، كما سيتم إدراج بعض خدمات الوحدات الإدارية مثل رخص البناء والرخص الإدارية (منشأة أو محل) وبيان وضع عقار ضمن التنظيم، وذلك في إطار تبيسط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين ضمن وقت محدد، والقضاء على حالات الفساد والمماطلة إن وجدت.

ولفت إلى أن هناك إقبالاً لافتاً على تلقي الخدمة، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الخدمات المقدمة في مركز خدمة المواطن الموجود في المحافظة 1100 خدمة خلال أسبوعين وهي إلى تصاعد، علماً أن مجلس المحافظة أقرّ بدل الخدمة السريعة بمبلغ 500 ليرة عن وثائق السجل المدني (قيد فردي أو أحد بيانات الزواج والطلاق والوفاة والعائلي) ومبلغ 600 لوثيقة غير محكوم و400 لوثيقة غير عامل، وهذه البدلات تتضمن طوابع ورسوماً يتم تحويلها من حساب المراكز لحساب الجهات ذات العلاقة.

وأشار المصري إلى أن المراكز لا تقتصر على مدينة درعا، حيث اعتمدت خطة لتوسيعها أفقياً، وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية لمركزي إزرع والصنمين، وحالياً تجري ترتيبات توريد التجهيزات لكلا المركزين التي يتوقع أن تصل خلال شهر من الآن، كما يتم التحضير لإحداث مركزين آخرين ضمن خطة العام الجاري على أن يجري تحديد مكانهما لاحقاً في اثنتين من مدن المحافظة الأخرى، وذلك انطلاقاً من الحرص على أن تغطي خدمات هذه المراكز كافة مناطق المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين خلال لقاءات «تشرين» معهم أبدوا استحسانهم لآلية العمل في المراكز، والتي تتم وفق دور بالأرقام لا يمكن لأحد اختراقه أو تجاوزه، بينما هناك أماكن لائقة للجلوس والانتظار حتى يحين الدور، حتى لا يتطفل أي شخص ويحاول ابتزازهم.

طباعة