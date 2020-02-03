«التجارة الداخلية» في طرطوس «تنفي» تخفيض مخصصات الأفران من الدقيق التمويني

أيهم إبراهيم:

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ثبات مخصصات الأفران التموينية من الدقيق «المدعوم» خلال الفترة الأخيرة, نافية تخفيضها, وجاء هذا الرد لينفي جميع المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقيام بعض الأفران الخاصة في المدينة برفع سعر ربطة الخبز «متذرعة» بتخفيض المخصصات.

في السياق ذاته أوضح ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية لـ«تشرين» ضرورة وإلزامية وجود سجل حركة الدقيق في جميع الأفران التموينية, حيث تدون فيه كميات الدقيق الواردة الى الفرن بشكل يومي موثقة بإيصالات تسليم هذا الدقيق من المطحنة بالتاريخ نفسه وموثقة فيه كمية الدقيق التي يقوم الفرن بعجنها وخبزها والكميات المتبقية لديه.

وأضاف مرعي: في حال حدوث أي عطل يجب على المخبز إبلاغ المديرية فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكشف على العطل ومدة إصلاحه, مشيراً إلى قيام المديرية بتكليف دوريات فجائية بشكل يومي لجرد كميات الدقيق في الأفران وتدقيق السجل ومطابقته, لافتاً إلى أن عدم مسك سجل أو وجود أي خلل فيه مخالفة تموينية صريحة يحال صاحبها للقضاء بعد تنظيم الضبط العدلي اللازم, وبحسب مرعي, فقد بلغت كميات الدقيق التمويني المصادرة خلال العام الماضي أكثر من 15 طناً, وعن ظاهرة المتاجرة بالخبز التمويني كعلف للحيوانات ولاسيما بعد الارتفاع الكبير في سعر الأعلاف, نوه مرعي باتخاذ المديرية جملة من الإجراءات, أهمها تسيير دوريات لتدقيق اعتمادات الخبز التمويني لدى المعتمدين وتدقيق كميات الخبز المستجرة من قبلهم وحاجة المواطنين, إضافة لتسيير دوريات فجائية على منتجي وموزعي الأعلاف في المحافظة وفي حال تم رصد كميات من الخبز العلفي من دون وثائق رسمية يتم على الفور تنظيم الضبط اللازم و إحالة المخالف موجوداً للقضاء وملاحقة مصدر المادة, مع العلم أن عدد الضبوط الخاصة بموضوع الإتجار بمادة الخبز العلفي بلغ العام الماضي 24 ضبطاً وتمت مصادرة 15,5 طناً.

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