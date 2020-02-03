عقارات وأراضٍ جديدة معروضة للاستثمار في حلب

حلب ـ محمد حنورة:

أوضح مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة حلب- رياض اللافي أنه تم طرح سوق المواشي في محلة جبرين بالمزاد العلني ولمدة أربع سنوات ورسا بمبلغ /53/ مليون ليرة، وتم تسديد التأمينات النهائية وتوقيع العقد من قبل المستأجر، كما تم تكليف (الغاصبين) في سوق المواشي ببدل فوات منفعة والعمل على تحصيل ما يترتب عليهم من ذمم مالية لمصلحة مجلس مدينة حلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك الذمم المترتبة عليهم.

وفيما يتعلق باستثمار مقصف السبيل بيَّن اللافي أنه تم رفع دعوى قضائية مع وقف التنفيذ لحين البت بالدعوى أمام القضاء المدني، وتم طلب تحكيم للبت في النزاع بين الطرفين (مجلس المدينة والمستثمر أحمد عفر)، علماً أن التحكيم في مراحله الأخيرة، وقد طالب محكم مجلس المدينة بالعطل والضرر وإنهاء النزاع لمصلحة مجلس مدينة حلب والموضوع قيد المتابعة، أما فيما يتعلق بمقصف الحزام الأخضر فأوضح اللافي أنه صدر حكم قضائي عن محكمة القضاء الإداري في حلب بطلب رفض وقف التنفيذ للمبالغ المحققة والمترتبة لقاء إشغاله المساحة الزائدة عن عقد الإيجار والتي تتجاوز 400 مليون ليرة لمصلحة مجلس مدينة حلب، وتم تصديق الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة في 2/3/2019م، وتم العمل من أجل التعميم والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستأجر ومراسلة مديرية الشؤون المالية للحجز على الموجودات وبيعها بالمزاد العلني، وتمت مراسلة مديرية الشؤون القانونية لموافاتنا بصورة عن الحكم لنتمكن من استكمال الإجراءات اللازمة، من جانب آخر تم تجديد عقد مركز البحوث الدولي (إيكاردا) بمبلغ 12 مليون ليرة سنوياً، وتم تسليم البراكة الشرقية الواقعة في الحديقة العامة للمستثمر بعد أن رست ببدل /3.5/ ملايين ليرة سنوياً، إضافة إلى طرح استثمار الكشك رقم /13/ في محلة الحمدانية عن طريق المزايدة العلنية ولمدة خمس سنوات، وقد رسا المزاد بمبلغ /700/ ألف ليرة سنوياً، وطرح استثمار البراكة رقم /5/ في محلة الحمدانية، ورسا المزاد بمبلغ سنوي /400/ ألف ليرة فقط لاغير وتم تسليم البراكة.

من جانب آخر تم تجهيز إضبارة لإحداث ستة عقارات من الأملاك العامة (الكافتيريات) دراسة مركز المدينة (سوق الهال القديم)، وتمت إحالة الإضبارة إلى لجنة دراسة الأملاك العامة للموافقة على إحداث العقارات أصولاً، كما تم تجهيز إضبارة لإحداث عقار من الأملاك العامة دراسة مركز المدينة (مركز الانطلاق الغربي) والعمل على تجهيز البقعة لتكون سوقاً للذهب (مدينة الذهب)، إضافة إلى تجهيز إضبارة للسوق الموجود شرق سوق الهال القديم من بقعة مركز المدينة واختيار هذه البقعة لتكون حاضنة للمهن اليدوية التراثية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

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