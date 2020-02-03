روحاني: المقاومة سبيلنا الأوحد لمواجهة الأعداء

تشرين – رصد:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: نشهد هذه الأيام أكبر مأساة في التاريخ وهي «صفقة القرن» المشؤومة بالنسبة لجميع المسلمين وأحرار العالم، مؤكداً أنه لا سبيل أمام المسلمين لمواجهة الأعداء سوى المقاومة.

وخلال زيارته لمرقد الإمام الخميني الراحل في الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية لفت روحاني إلى الحظر الشامل المفروض منذ عامين على إيران وبأقسى ما يمكن، مشيراً إلى أن بلاده ستتخطى الحظر.

(العالم)

لافروف: القطب الجنوبي ليس ملكاً لأي دولة

تشرين – رصد:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» ليست ملكاً لأي دولة وأي محاولات لتعديل المعاهدة الخاصة بها يجب أن تدرس بعناية.

وقال لافروف أمس خلال مقابلة مع برنامج «أنتاركتيكا 200 عام من السلام»: لا نحتاج إلى تأشيرات للسفر إلى أنتاركتيكا، مضيفاً: إن التعاون القطبي بين الدول يعد مثالاً يحتذى به على صعد التعاون في باقي الميادين، حيث إن دول العالم تترك جانباً جميع الخلافات الإيديولوجية، وتركز على البحث العلمي والتنمية السلمية لهذا الإرث العالمي الحقيقي.

(روسيا اليوم)

جنرال إسـرائيلي: الرد الإيرانيّ ضد «عين الأسد» أظهر قدرة تنسيق مذهلة

تشرين – رصد:

اعترف مائير ألران مساعد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية «الإسرائيليّة» بأن الردّ الإيرانيّ بالهجوم على قاعدة «عين الأسد» بالعراق انتقام لقيام الولايات المًتحدّة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، أظهر قدرة تنسيق مذهلة جداً لدى الإيرانيين, كما اعترف بأنّ كيان الاحتلال ليس جاهزاً لمواجهة الحروب والمواجهات العسكرية الكبيرة والكوارث الطبيعية. وأضاف: إنّ أحد التحديات الأساسية أمام جيشه هو مشروع دقّة الصواريخ التابعة لـ«حزب الله»، مضيفاً: هذا تهديد كبير.

(العالم)

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