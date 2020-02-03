نذر صدام أوروبي ـ تركي على ليبيا

صفاء إسماعيل:

يواصل رئيس النظام التركي رجب أردوغان سياسة التعنت في الملف الليبي, من خلال الإصرار على مواصلة التدخل وتأجيج الصراع بين الأطراف الليبية, إذ تم إرسال المزيد من المرتزقة الإرهابيين بالإضافة إلى أسلحة وطيارين أتراك إلى العاصمة طرابلس, حيث من المتوقع أن تنشئ أنقرة قاعدة عسكرية مصغرة في معيتيقة, وذلك في خرق فاضح لمخرجات مؤتمر برلين الذي تعهد فيه أردوغان بالتوقف عن دعم الميليشيات, وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

اللافت, أن تمادي أردوغان في سياساته الاستفزازية ودفعه بالمزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية خدمة لأجنداته التي لم تعد سراً على أحد, جاء في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لكبح جماح الأطماع التركية, فقد تقدمت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار معدل بشأن ليبيا يطالب بسحب المرتزقة والحث على وقف دائم لإطلاق النار, في حين يروّج المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمؤتمر للحوار في جنيف.

مؤشرات التصعيد بدأت تتزايد لتنذر بصدام أوروبي- تركي على ليبيا, وحسب صحيفة «الاندبندنت» البريطانية فإن الأزمة الليبية توشك أن تتحول إلى ساحة مواجهة أوروبية – تركية بعد خرق أردوغان لتعهداته في مؤتمر برلين, وقد بدأ التصعيد بسجال بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ اتهم الأخير أنقرة بالاستمرار في نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، ما دفع أردوغان للرد عليه بالقول بأن سياسات باريس منذ عام 2011 هي التي أسهمت بوصول الأزمة الليبية لما وصلت إليه اليوم. فيما يرى مراقبون أن الصراع احتدم بعد أن اكتشف ماكرون خطط أردوغان لمحاصرة نفوذ فرنسا في شمال إفريقيا ودول ساحل الصحراء.

إلى ألمانيا, كانت انتقادات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت, لانتهاكات أردوغان ضمنية, إذ قال: «إن دولاً وقّعت على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا, تقوم بانتهاكات لها», فيما أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو ضرورة احترام الدول كافة قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأمام هذا النقد الأوروبي الخجول للتجاوزات التركية في الأزمة الليبية، بدا موقف أردوغان متعنتاً ورافضاً للتراجع عن تدخله العسكري في طرابلس, في حين لا تلاقي مساعي المبعوث الأممي للترويج لحوار جنيف نجاحاً، إذ تخيم عليه سحب الفشل نظراً لعدد الإخلالات التي أحاطت بتصوره المبدئي المقدم من قبل بعثة الأمم المتحدة. ناهيك عن أن أعضاء مجلس النواب الليبي لا يريدون تكرار أخطاء الماضي وإعادة صياغة اتفاقات سابقة فاشلة على غرار اتفاق الصخيرات عام 2015، الذي تحكمت بنتائجه أساليب الترغيب والترهيب والضغوط الخارجية.

وعليه, يتساءل الليبيون عن الفائدة المنتظرة من مشروع القرار في مجلس الأمن إذا كانت طرابلس قد تحولت إلى مسرح لمرتزقة أردوغان أمام مرأى العالم, وعن الفائدة من مؤتمر جنيف في ظل المواقف المتذبذبة للأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا المعروف بمحاباته «للإخوان المسلمين» ورغبته بفرضهم في أي حل سياسي منتظر كما حدث «بالصخيرات».

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