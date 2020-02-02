السعودية تمنع مشاركة وفد إيراني باجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي

منع النظام السعودي إيران من المشاركة في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة لمناقشة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما تسمى “صفقة القرن”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح اليوم: إنّ الحكومة السعودية منعت وفدا ًإيرانياً من المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة صفقة القرن في مدينة جدة لتنقض بذلك التزامات المنظمة، موضحاً أن النظام السعودي منع منح تأشيرات دخول للوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري للمشاركة في الاجتماع المذكور.

ولفت موسوي إلى أنّ سلوك السعودية يعكس استغلالها استضافة هذه المنظمة الدولية لمصالحها الخاصة ومطامعها السياسية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي فى انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى ”صفقة القرن” التى تجيز لكيان الاحتلال الصهيونى ضم المزيد من الأراضى المحتلة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.

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