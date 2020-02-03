زراعة المنصفات بالشجيرات في الشيخ سعد بدمشق

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 9 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 03 شباط 2020
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وزير الإعلام يطمئن على الحالة الصحية للزملاء الإعلاميين المصابين باستهداف الإرهابيين لهم بريف حلب الجنوبي الغربي
من العالم
نذر صدام أوروبي ـ تركي على ليبيا
على اتجاه سراقب.. الجيش يحرر ثلاث قرى جديدة من الإرهاب
حفل استقبال لسفارة سريلانكا في دمشق بذكرى اليوم الوطني
السعودية تمنع مشاركة وفد إيراني باجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي
العثور على مقر ضخم للإرهابيين بمحيط معردبسة
إصابة عدد من الإعلاميين باستهداف الإرهابيين لهم خلال تغطيتهم عمليات الجيش جنوب غرب حلب
إصابة فتاة باعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة
هيئة التنسيق: عودة جميع الخارجين من مخيم الركبان إلى أعمالهم
الجزائر وتونس.. تأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
قوات الصاعقة: "صفقة القرن" تستهدف المنطقة بأكملها
الشرطة البريطانية تقتل رجلاً في لندن
النواب الأردني: "صفقة القرن" باطلة
العدوان السعودي يواصل غاراته على اليمن