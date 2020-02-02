إصابة فتاة باعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة

أصيبت فتاة بجروح بليغة نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة.

وذكر مراسل سانا في حلب أن قذيفة صاروخية سقطت على حي حلب الجديدة مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأطراف الغربية من المدينة تسببت بإصابة فتاة بجروح بليغة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات، مشيراً إلى أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

ورداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المتكررة بالقذائف المتنوعة ورصاص القنص وغيرها من الوسائل الإجرامية على المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة حلب تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها القتالية في ملاحقة فلول الإرهابيين في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب والقضاء عليهم ووضع حد لجرائمهم بحق المدنيين.

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