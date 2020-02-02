6ر3 ملايين غرسة حراجية للزراعة

بلغت كمية الغراس الحراجية التي أنتجتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حتى الآن 6ر3 ملايين غرسة حراجية من أصل خطتها الإجمالية البالغة 6 ملايين غرسة خلال الموسم الحالي وفق مدير الحراج في الوزارة الدكتور حسان فارس.

وأوضح فارس في تصريح لمندوب سانا أن الوزارة بهذا العدد تكون نفذت كامل الخطة الشتوية وبنسبة 60 بالمئة من خطتها الإجمالية البالغة 6 ملايين غرسة منها 4ر2 مليون غرسة تندرج ضمن الخطة الربيعية والتي يتم تنفيذها في الفترة القادمة.

وتشمل الأنواع المنتجة وفق فارس “الصنوبر الثمري والبروتي والحلبي والسرو بأنواعه والسماق والبطم والأزدرخت المظلي والخرنوب والأرز والشوح والروبينيا والغار ولسان الطير والكينا والدفلة واللوغستروم الشجري والسياجي والمرجان والزيزفون والكازورينا والكستناء والنخيل بأنواعه واللوز والسنديان والبطم”.

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