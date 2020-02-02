الجزائر وتونس تأكدان التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد رفض بلديهما لما تسمى “صفقة القرن” وتمسكهما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله خلال مؤتمر صحفي أعقب محادثات مع نظيره التونسي في العاصمة الجزائر اليوم: “هناك تطابق تام لموقف البلدين المبني على أساس رفض (صفقة القرن) والتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وفيما يتعلق بليبيا أشار تبون إلى تطابق موقف البلدين حياله وضرورة أن يكون حل الأزمة فيه من الليبيين أنفسهم ووقف تدفق السلاح إلى ليبيا واقترح أن يسهم البلدان في بداية حل الأزمة فيها.

وفي سياق آخر قال تبون إن “مكافحة الإرهاب ستستمر مع تفعيل كل الآليات لمحاربته على الحدود”.

ولفت إلى أن الطرفين اتفقا خلال محادثاتهما على تنمية المناطق الحدودية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

طباعة