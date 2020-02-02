سلل غذائية وطحين لـ 3 بلدات في ريف درعا

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا 3650 سلة غذائية ومثلها من الطحين في 3 بلدات بالريف الشمالي الغربي مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن فرق المتطوعين أدخلت 18 شاحنة محملة بـ 1250 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدة دير العدس و1500 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدة عقربا و900 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدة كفرناسج بريف درعا الشمالي الغربي.

وتحرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات إلى المواطنين في مختلف المناطق إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لضمان وصول المساعدات التي يقوم الهلال الأحمر بالإشراف على إيصالها لجميع المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

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