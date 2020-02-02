مساعدات إنسانية من روسيا للأسر المحتاجة في ريف القنيطرة

وزعت في قرية كوم الويسية والقرى التابعة لها في منطقة الكوم بالريف الشرقي لمحافظة القنيطرة اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع جمعية الشهيد أحمد قاديروف الخيرية الروسية.

وتضمنت المساعدات الإنسانية التي قدمت بالتعاون مع محافظة القنيطرة نحو 2000 حصة غذائية وألبسة أطفال وأغطية ومستلزمات الأطفال الصغار وحقائب مدرسية إضافة إلى تقديم الفحوصات الطبية والأدوية للمرضى وذوي الإعاقة.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة حسين اسحق إلى أهمية هذه المساعدات على الصعيد الإنساني والاجتماعي والإغاثي التي يقوم بها الجانب الروسي ولا سيما أن محافظة القنيطرة قاست الألم والمعاناة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المدعومة من الكيان الصهيوني.

ولفت ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم إلى الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية وتقديم المساعدة لأسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب والمعوقين والأسر الأكثر احتياجاً والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي الخانق من قبل الإدارة الأمريكية.

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