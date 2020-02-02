امتلاء سد الشهيد باسل الأسد في درعا

امتلأ سد الشهيد باسل الأسد أكبر سدود محافظة درعا بشكل كامل جراء الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وبين المهندس محمد منير العودة مدير الموارد المائية بدرعا في تصريح لمراسلة سانا أن تخزين سد الشهيد باسل الأسد الأعظمي يبلغ /20 مليون متر مكعب موضحا أن 3 سدود أخرى بلغت حد التخزين الأعظمي وهي سدود الشيخ مسكين وغدير البستان وتسيل فيما بلغ تخزين سد عابدين نحو 450ر4 ملايين متر مكعب من أصل 5ر5 ملايين متر مكعب.

وأشار منير إلى أن تخزين سد غربي طفس بلغ 5ر1 مليون متر مكعب من أصل 1ر2 مليون متر مكعب أما سد عدوان فبلغ 2 مليون متر مكعب من أصل 6 ملايين متر مكعب لافتا إلى أن سدود المنطقة الشرقية ما زالت على حالها نظرا لعدم جريان الأودية المغذية.

يشار إلى أن عدد سدود المحافظة 16 سدا ويبلغ التخزين الكلي لها نحو 92 مليون متر مكعب.

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