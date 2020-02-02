قوات الصاعقة: “صفقة القرن” تستهدف المنطقة بأكملها

أدانت طلائع حرب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعد سرقة موصوفة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهلاً لمرجعية الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت قوات الصاعقة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن هذه الصفقة محاولة مفضوحة لتصفية القضية الفلسطينية ودعم ممارسات كيان الاحتلال مبينة انها تستهدف المنطقة بأكملها والقوى المقاومة للاحتلال والظلم.

ودعت قوات الصاعقة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني معه ومقاومة الاحتلال بكل السبل الكفيلة بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم ووطنهم.

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