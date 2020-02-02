هبوط بورصات الخليج

منيت معظم بورصات الخليج بخسائر كبيرة متأثرة بهبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط.

وذكرت “رويترز” أن البورصة السعودية انخفضت 1.3 بالمئة بفعل خسائر أسهم القطاع المصرفي وهبط مصرف الراجحي 1.1بالمئة وفقد بنك الإنماء 3.7 بالمئة بعد أن أعلن تراجع صافي الربح السنوي بنسبة 11.3 بالمئة وهبط سهم شركة التعدين السعودية 3.3 بالمئة كما هبط سهم أرامكو 0.6 بالمئة إلى 33.95 ريالاً أي ما يعادل 9.05 دولارات مسجلاً أقل مستوى له منذ بدء تداوله في 11 كانون الأول الماضي.

وأغلق مؤشر دبي على انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة وهبط بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة وخسر سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي فقد مؤشر البورصة فيها 0.8 بالمئة وهبط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات واحداً بالمئة وكذلك نزل سهم شركة اتصالات 0.7 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.8 بالمئة وفقد سهم قطر للوقود 4.2 بالمئة بينما هبط سهم بنك قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.

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