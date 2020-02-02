هيئة التنسيق: عودة جميع الخارجين من مخيم الركبان إلى أعمالهم

أكدت هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين عودة جميع الخارجين من مخيم الركبان إلى مزاولة أعمالهم عبر الانخراط في الزراعة والمجالات الأخرى في مناطق سكنهم.

ونفت الهيئة في بيان لها صحة ما يشاع من قبل المحتل الأمريكي عن قيام السلطات السورية بتوقيف بعض الخارجين من مخيم الركبان، وأنه لا يخفى على أحد أن هدف هذه الإشاعات هو التذرع وإطالة أمد احتجاز المواطنين السوريين من قبل المحتل الأمريكي والعصابات الإرهابية المدعومة من قبله في مخيم الركبان.

وأكد البيان عدم توقيف أي من الخارجين من مخيم الركبان بل إن السلطات السورية تقوم بمعاملة هؤلاء الخارجين من جحيم مخيم الركبان بكل ما يستحقونه من عناية واهتمام.

وأوضح البيان أنه تم تأمين خدمة النقل لجميع الخارجين من مخيم الركبان وعلى عدة دفعات وكذلك تأمين الإيواء المؤقت في خمسة مراكز خصصت لهذه الغاية في محافظة حمص مع تأمين كل ما يلزم من خدمات الإقامة وكذلك المستلزمات الغذائية والرعاية الصحية والطبية.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تأمين الوثائق الشخصية اللازمة لمن لا يمتلك وثائق شخصية وأعطي الخارجون من المخيم كامل الحرية للبقاء في مراكز الإيواء المؤقت أو المغادرة إلى حيث يريدون، مشيراً إلى أنه غادر بالفعل الجميع وحالياً لا يوجد أي من الخارجين في مراكز الإيواء وأغلبهم عاد لمزاولة عمله في الزراعة أو غيرها بأماكن سكنهم.

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