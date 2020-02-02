لاريجاني يجدد موقف إيران الرافض لـ”صفقة القرن”

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني موقف بلاده الرافض لما تسمى “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن لاريجاني قوله” إن إيران وقفت في وجه صفقة القرن منذ البداية بينما البعض طأطأ رأسه وانحنى أمامها، موضحاً أن بعض الأنظمة في المنطقة وافقت على الصفقة وتكفلت بدفع القسم الأكبر من الالتزامات المالية الناجمة عنها وهذا يشكل فضيحة لهذه الأنظمة.

وشدد لاريجاني على أن هذه الصفقة هي الأسوأ بين المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

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