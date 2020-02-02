مسابقة للتعيين في الهيئة العامة للتقانة الحيوية

أعلنت الهيئة العامة للتقانة الحيوية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين السوريين أو من في حكمهم من حملة شهادة الماجستير في عضوية الهيئة الفنية لديها.

وحددت الهيئة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الاختصاصات المطلوبة وهي ماجستير في علمي الحياة الحيوانية والحياة النباتية وماجستير في علوم الأغذية وفي البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية وفي الكيمياء وفي التقانة الحيوية وماجستير في وقاية النبات.

واشترطت الهيئة بألا يزيد عمر المرشح على 45 سنة وتأدية خدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية” للمتقدمين الذكور وألا يقل معدل المرشح في درجة الإجازة عن تقدير جيد وفقاً للقواعد المعتمدة في الجامعات السورية وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً على الأقل.

وحددت الهيئة موعد تقديم الطلبات إلى دائرة الشؤون الإدارية لديها بدمشق “في كلية الزراعة بمساكن برزة” اعتباراً من يوم الأحد 23-2-2020 ولغاية يوم الأحد 15-3-2020.

ويمكن الاطلاع على نص الإعلان والاختصاصات المطلوبة والحصول على الاستمارة الخاصة بالتعيين من الموقع الإلكتروني للهيئة.

وافتتحت الهيئة العامة للتقانة الحيوية عام 2003 وتعمل على التنسيق والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية والدولية في مجال التقانة الحيوية وتطوير الخبرات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة لبحوث الماجستير والدكتوراه بالتقانة الحيوية والإسهام في المحافظة على التنوع الحيوي والنباتي والحيواني.

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