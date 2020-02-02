الكرملين: رفض الفلسطينيين لـ”صفقة القرن” يجعلها غير قابلة للحياة

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن ما تسمى “صفقة القرن” لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله: توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن بوضوح ملاحظة عدم توافق “صفقة القرن” معها، مشيراً إلى أنّ رفض الفلسطينيين للصفقة يجعلها غير قابلة للحياة.

وأكدت موسكو أنّ واشنطن لم تتشاور معها حول إعلان “صفقة القرن” جملة وتفصيلاً، وأنّ موقفها ثابت ولم يتغير حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر لكيان الاحتلال وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية الثلاثاء الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة وتأكيداً على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

طباعة