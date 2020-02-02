إيران تجدد استعدادها لدعم العراق

جددت إيران التأكيد على استعدادها لتقديم الدعم للعراق حكومة وشعباً في مواجهة المشكلات التي يعاني منها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بحسب ما نقلت عنه الدائرة العامة للإعلام في الوزارة: إن إيران وفي ظل الظروف التي تواجهها الحكومة والشعب العراقي الصديق فإنها على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم لتذليل المشكلات التي يعاني منها العراق وصولاً لتحقيق أهدافه السامية.

وعبر موسوي عن ترحيب إيران بتكليف محمد توفيق علاوي رئيساً لوزراء العراق، وقال: إن إيران وفي سياق مواصلة دعمها للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق وكذلك المطالب الشرعية للشعب والحكومة العراقية المتمثلة في إخراج القوات الأمريكية من أراضيها فإنها ترحب باختيار علاوي لرئاسة الحكومة.

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