مراسل سانا: إصابة مصور قناة العالم إبراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 8 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 02 شباط 2020
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هيئة التنسيق: عودة جميع الخارجين من مخيم الركبان إلى أعمالهم
لاريجاني يجدد موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن"
مظاهرات فلسطينية رفضاً لـ"صفقة القرن"
إصابة عدد من إعلاميي قناتي العالم والكوثر باستهداف الإرهابيين لهم في حلب
إيران تجدد استعدادها لدعم العراق
الكرملين: رفض الفلسطينيين لـ"صفقة القرن" يجعلها غير قابلة للحياة
قاسم: "صفقة القرن" ولدت ميتة
الكرملين: "صفقة القرن" لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن
أبناء الجولان المحتل ينفذون إضراباً شاملاً احتجاجاً على مخطط الكيان الصهيوني إقامة توربينات هوائية على أراضيهم
إصابة 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين في الرستن
الجيش يحرر قرية خلصة على محور خان طومان
العثور على مقر ضخم للإرهابيين بمحيط معردبسة
مظاهرة في محيط السفارة الأميركية في بيروت رفضاً لـ "صفقة القرن"
البطريرك الراعي: "صفقة القرن" محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
على اتجاه سراقب .. الجيش يحرر ثلاث قرى جديدة من الإرهاب