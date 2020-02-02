قاسم: “صفقة القرن” ولدت ميتة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ولدت ميتة وهي باطلة لا قابلية لها للتطبيق.

وقال قاسم في كلمة اليوم: إن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة المقاومة لن تمرر هذه الصفقة ولن تسمح للعدو الإسرائيلي الذي يحتل الأرض بأن يمرر مخططاته ومؤامراته، لافتاً إلى أنه “لا مكان لكيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وبين شعوبها”.

بدوره أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن أول رد حاسم على “صفقة القرن” هو الإجماع الفلسطيني في موقف واحد لرفضها، مبيناً أن هذا الإجماع هو الحصن الأول للحق الفلسطيني أمامها.

واعتبر أن لبنان هو أول المتضررين مما تسمى “صفقة القرن” لأنها تعني اعترافاً أمريكياً باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

من جانبه دعا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إلى موقف عربي حازم تجاه مؤامرة “صفقة القرن” وخصوصاً أن أمتنا لن تسمح بتصفية فلسطين وستبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية وعاصمة الأحرار في العالم كما أن حق العودة لا مساومة عليه.

وشدد مسؤول العلاقات الخارجية والدولية في حزب الله عمار الموسوي على أن ما تسمى “صفقة القرن” مؤامرة كبرى وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وأوضح الموسوي أن “هذه الصفقة أعد لها لسنوات طويلة ومتفق عليها من كل الأحزاب والقوى وصناع الموقف والقرار والاستراتيجيات في الولايات المتحدة كما أن بعض الأنظمة العربية مؤيدة وداعمة وجزء أساسي من هذه المؤامرة التي لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية فحسب بل تهدف إلى إسقاط كل المنطقة”.

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