5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر

يصف الأطباء حرص الكثير من الناس على تناول السكر، ووضعه في طعامه، بأنه نوع من أنواع “الإدمان”، لا يختلف عن أنواع الإدمان الأخرى بدءاً من التدخين وحتى المخدرات.

لذلك ينصح الأطباء والمراكز الطبية، دوماً بضرورة الإقلاع عن التناول المفرط للسكر، كما يطلقون عليه “السم الأبيض”، أو التخلص منه تماماً أو بصورة جزئية.

وتنصح جمعية القلب الأمريكية، بعدم تناول النساء أكثر من 25 غراماً “6 ملاعق شاي أو 100 سعرة حرارية” من السكر يومياً، فيما يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 36 غراماً “9 ملعقة شاي ، 150 سعرة حرارية” يومياً.

ونشر مركز “كليفلاند كلينك”، ما وصفه بالحلول الخمسة السحرية، التي تقدمها أخصائية التغذية، أنا تايلور، التي تساعد على الإقلاع عن إدمان السكر، وصفه بـ”الحلول الخمسة السحرية”، التي تقدمها أخصائية التغذية، أنا تايلور، التي تساعد على الإقلاع عن إدمان السكر.