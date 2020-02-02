إصابة 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين في الرستن

أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن قنبلة يدوية من مخلفات المجموعات الإرهابية كانت مدفونة تحت التراب انفجرت في مدينة الرستن بالريف الشمالي ما تسبب بإصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى مشفى حماة الوطني لتقلي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.

وأشار مصدر طبي في مشفى حماة الوطني في تصريح لمراسل “سانا” إلى تعرض طفلين وهما شقيقان لإصابات متفاوتة في عيونهما نتيجة الشظايا المتطايرة من انفجار القنبلة في حين أصيب الطفلان الآخران بمختلف انحاء الجسم ما استدعى إجراء جراحة عظمية.

ولفت المصدر إلى استقرار الحالة الصحية للأطفال الأربعة حالياً بعد تقديم الاسعافات والتدابير الطبية اللازمة لهم.

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