آخر تحديث: 2020-02-02 15:00:07
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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تكتشف مقراً محصناً تحت الأرض لقيادة التنظيمات الإرهابية يضم ورشاً لتصنيع الأسلحة في بلدة معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

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