البطريرك الراعي: “صفقة القرن” محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

عدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن ما تسمى”صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية ما هي إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الراعي خلال قداس اليوم الذي أقيم في كنيسة السيدة في بكركي: إن مقاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعوب وما نختبره في الشرق الأوسط هو نقيض ذلك على غرار ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي فكانت في الحقيقة صفعة للقضية الفلسطينية بل ولقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخذة تباعاً منذ سنة 1948.

ودعا الراعي الأسرة الدولية إلى التمسك بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن حل القضية الفلسطينية منعاً لمزيد من النزاعات والدمار وسفك الدماء.

من جانبه، أكد النائب اللبناني شامل روكز أن لبنان يرفض ما سمي “صفقة القرن” لأنها تمثل “طريقاً نحو التهويد والعنصرية في فلسطين”.

وقال روكز في تصريح اليوم: إنه لم يبق أمام الشعب الفلسطيني حل غير المقاومة والانتفاضة للدفاع عن وطنهم، مبيناً أننا نريد إجراءات عملية تجاه “صفقة القرن” وليس مجرد مواقف خجولة أمام خطورتها.

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