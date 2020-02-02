الكرملين: “صفقة القرن” لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 8 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 02 شباط 2020
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أبناء الجولان المحتل ينفذون إضراباً شاملاً احتجاجاً على مخطط الكيان الصهيوني إقامة توربينات هوائية على أراضيهم
إصابة 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين في الرستن
الجيش يحرر قرية خلصة على محور خان طومان
مظاهرة في محيط السفارة الأميركية في بيروت رفضاً لـ "صفقة القرن"
البطريرك الراعي: "صفقة القرن" محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
على اتجاه سراقب .. الجيش يحرر ثلاث قرى جديدة من الإرهاب
العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق الحديدة
روحاني في ذكرى انتصار الثورة: المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء
لافروف: القارة القطبية الجنوبية ليست ملكاً لأي دولة
شفاء المئات من الصينيين من "كورونا"
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من أبناء الضفة
تنديداً بمؤامرة "صفقة القرن" ضد الشعب الفلسطيني.. وقفة احتجاجية في مدريد
«تشرين» تتجول في معرة النعمان .. التحدي والانتصار
«تشرين» تفتح النقاش بشأن أداء الاتحادات والنقابات
إلى متى الإبقاء على سياسة التسعير الخاطئة ..؟