آخر تحديث: 2020-02-02 15:00:07
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الكرملين: “صفقة القرن” لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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