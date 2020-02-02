الجيش يحرر قرية خلصة على محور خان طومان

حررت وحدات الجيش العربي السوري اليوم قرية خلصة بريف حلب الغربي من الإرهابيين بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية.

وأفاد مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري حررت قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الغربي من الإرهاب بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش في الأيام القليلة الماضية مناطق عدة بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي من كل الأراضي السورية.

يتبع…

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