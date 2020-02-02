تأهل التضامن وحطين والسلمية إلى نهائي سلة الناشئات لكرة السلة

تأهلت فرق التضامن وحطين والسلمية الى نهائي الدوري العام لكرة السلة للناشئات من ختام منافسات ملحق المجموعة الساحلية والوسطى التي جرت على مدار ثلاثة أيام في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

ففي منافسات اليوم الأخير واصل التضامن سلسلة انتصاراته بفوزه على السلمية 60/50 نقطة وفاز حطين على السلمية 51/26 نقطة، وبهذه النتيجة تأهل التضامن للنهائي بعد تصدره للمجموعة بفوزه بثلاثة انتصارات على حطين بـ 53/50 نقطة وعلى الساحل/63/25/ نقطة وعلى السلمية/60/50/ نقطة فيما جاء حطين بالوصافة بفوزه على الساحل ب/52/26/ نقطة وعلى السلمية /58/39/ نقطة و تأهل السلمية بعد أن جاء بالمركز الثالث من فوز وحيد على الساحل /66/60/نقطة فيما ودع الساحل المنافسات.

وينص نظام الملحق على تأهل أول ثلاثة فرق إلى الدور النهائي للمسابقة.

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