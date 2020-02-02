فضيتان وثلاث برونزيات لسورية في ختام مشاركتها بالبطولة العربية للجودو

اختتم منتخب سورية للجودو مشاركته في البطولة العربية في الكويت بحصوله على خمس ميداليات بفئتي الناشئين والشباب.

ففي فئة الشباب التي جرت منافساتها مساء أمس أحرز منتخبنا ميداليتين فضيتين عبر حسن بيان بوزن تحت 73 كغ وعمران عجينة بوزن تحت 55 كغ وميدالية برونزية بواسطة محمد يونس بوزن تحت 60 كغ.

وكان منتخبنا نال ميداليتين برونزيتين في افتتاح البطولة ذاتها ضمن فئة الناشئين عبر محمد شاكر المصري لوزن تحت 60 كغ ومجد حاج قدور لوزن تحت 73 كغ.

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