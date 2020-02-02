لافروف: القارة القطبية الجنوبية ليست ملكاً لأي دولة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا” ليست ملكاً لأيّ دولة و أي محاولات لتعديل المعاهدة الخاصة بها يجب أن تدرس بعناية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله خلال مقابلة مع برنامج “أنتاركتيكا 200 عام من السلام”: لا نحتاج إلى تأشيرات للسفر إلى أنتاركتيكا هذه منطقة فريدة من نوعها على كوكبنا وأعتقد أنّنا بحاجة إلى التعامل مع أيّ محاولات لتعديل النظام الذي أنشأته المعاهدة الخاصة بها بعناية فائقة.

وشدد الوزير على أنّ القارة القطبية الجنوبية لا تنتمي إلى أيّ ولاية، لافتاً إلى أنّ القرن الماضي شهد محاولات من عدد من البلدان للسيطرة على أجزاء من القارة والمياه المحيطة بها بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج وشيلي وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال في رأيي عملنا المشترك في القطب الجنوبي هو مثال للتعاون بين الدول التي تترك كل الاختلافات الأيديولوجية وراءها وتركز على البحث والتطوير السلمي لهذا التراث الذي ينتمي حقا للبشرية جمعاء.

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