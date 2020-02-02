اختتام بطولة اللاذقية في رياضة الكيك بوكسينغ

بمشاركة 50 لاعباً اختتمت بطولة محافظة اللاذقية للكيك بوكسينغ لفئتي الشباب والشابات التي أقامتها اللجنة الفنية على صالة ملعب الباسل تحضيراً لبطولة الجمهورية القادمة.

ففي أسلوب اللايت كونتاكت فاز بالمركز الأول بوزن48 كغ مقداد قبيلي وبوزن51 كغ أسامة النايف وبوزن 54 كغ أمثل سلوم وبوزن57 كغ يوسف قاسم.

وفي أسلوب “الكي ون” فاز بالمركز الأول بوزن 60 كغ حمزة مصطفى وبوزن70 كغ عبد الرحمن شيخ وبفئة الشابات ميس الريم منصور بوزن 60 كغ وبوزن 71 كغ صبا عديرة.

وحقق المركز الأول في أسلوب “الفل كونتاكت” زين هيفا بوزن 60 كغ وبوزن63 كغ جعفر حسن وبوزن66 كغ قاسم صالح وبوزن 69 كغ غدير صالح وبوزن 74 كغ محمد رنجوس وبوزن 79 كغ سليمان عجيب وبوزن زائد 79 كغ مهيم غريب .

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة للعبة باسل حطاب: إنّ البطولة كانت ناجحة ومفيدة وتميزت بالقوة والإثارة في مختلف الأوزان وتم من خلالها الوقوف على واقع الكيك بوكسينغ ومستوى اللاعبين وسيتم انتقاء اللاعبين المتميزين بكل وزن لاعتمادهم ضمن منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية القادمة.

وأشرف على تحكيم البطولة سمير أبو درعا وبديع منصور وباسل حطاب وخلدون قزق وفادي صالح ونزار جردي ومحمد يوسف ومحمد حميشو والحسين قاسم.

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