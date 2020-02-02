روحاني في ذكرى انتصار الثورة: المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء والتصدي لمؤامراتهم هو اتباع طريق المقاومة.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” عن روحاني قوله خلال كلمة اليوم في الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران نشهد هذه الأيام أكبر مأساة في التاريخ وهي صفقة القرن المشؤومة بالنسبة لجميع المسلمين وأحرار العالم مشدداً على أن لا سبيل لمواجهتها ومواجهة الأعداء سوى بالمقاومة.

وتحدث روحاني عن الحظر الشامل المفروض منذ عامين على إيران قائلاً سنتخطى هذا الحظر كما تخطيناه خلال الأربعين عاماً الماضية وهذا سيتم بمقاومة الشعب ووقوفه ضد الهيمنة الاستكبارية .

وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المرتقبة في البلاد وضرورة المشاركة الشعبية الواسعة فيها.

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