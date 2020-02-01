لوبن: بريكست فشل ذريع للأوروبي

رأت زعيمة التجمع الوطني اليميني مارين لوبن أن بريكست هو بمثابة فشل ذريع للاتحاد الأوروبي.

ونقلت “ا ف ب”عن لوبن قولها خلال مؤتمر صحفي:”إن بريطانيا استعادت أخيراً حريتها لكن يبقى هذا فشلاً ذريعاً للاتحاد الأوروبي” مشيرةً إلى ضرورة أن يتحول إلى تحالف بين الأمم الأوروبية.

وأضافت لوبن: أن الحدث لم ينل سوى تعليقات محدودة رغم خروج عضو مؤسس للاتحاد الأوروبي.

وودعت بريطانيا أمس تكتل الاتحاد الأوروبى الذى ارتبطت به على مدى 47 عاماً لتستفيق على ما اعتبره كثيرون مرحلة جديدة من تاريخها.

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