مظاهرة نسائية حاشدة في صنعاء رفضاً لـ”صفقة القرن”المشؤومة

شهدت العاصمة صنعاء اليوم مظاهرة نسائية حاشدة رفضا لمؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة وتعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورفعت المشاركات في المظاهرة علمي اليمن وفلسطين ورددن هتافات وشعارات تؤكد وقوف الشعب اليمني في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني ومنددة بما يسمى “صفقة القرن”.

ودعت المتظاهرات أحرار العالم إلى الاضطلاع بواجبهم في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الفلسطينية بما فيها الأقصى الشريف.

ونددت بثينة المنصور عضو الهيئة النسائية بأمانة العاصمة صنعاء ورئيسة اللجنة الوطنية اليمنية للمرأة غادة أبو طالب بسلسلة المؤامرات التي تعرضت لها القضية الفلسطينية الرامية لتصفيتها تحت مسميات وذرائع واهية وأكدتا وقوف الشعب اليمني وحرائره إلى جانب الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفاله في مواجهة مؤامرة “صفقة القرن” وإدانته مواقف الأنظمة العربية المتخاذلة إزاء القضية الفلسطينية وشددتا على أهمية التصدي لكل أشكال ومساعي التطبيع مع الصهاينة.

وفي هذا السياق أكدت المتظاهرات في بيان أصدرنه في ختام المظاهرة الرفض القاطع لمؤامرة “صفقة” ترامب مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية جامعة للعرب وعامل مهم في توحيد صفوفهم وتعزيز التآخي والتعاون بين كل الشعوب الإسلامية.

وحث البيان الشعوب العربية والإسلامية على التحرك الجاد لصد المخططات والمشاريع والأمريكية والصهيونية وومقاطعة بضائع الدول المعادية باعتباره سلاحاً اقتصادياً فاعلاً ومؤثراً لمواجهتها.

طباعة