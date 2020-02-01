مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في الشورى الإيراني:”صفقة القرن” ستفشل

أكدت أمانة مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية التابع لمجلس الشورى الإيراني أن مؤامرة “صفقة القرن” ولدت ميتة وستفشل وتذهب إلى مزبلة التاريخ بفعل المقاومة ونضال الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن أمانة المؤتمر قولها في بيان اليوم إن المخطط الأمريكي هو تمهيد لإعادة تواجد التيارات والجماعات التكفيرية في المنطقة منبهةً إلى أنه يشكل “مؤامرة خطرة لاستمرار التوتر وتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة بهدف القضاء على المقاومة”.

وأشار البيان إلى أن هذا المخطط هو تدخل “عنصري من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرتكز على انتهاك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني” معتبراً أن مؤامرة صفقة القرن تشكل بداية لنهاية الصهاينة .

طباعة