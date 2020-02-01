رئيس جامعة حلب لمراسل سانا: تأجيل امتحانات جامعة حلب يوم غد الأحد إلى موعد يحدد لاحقاً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 7 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 01 شباط 2020
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الجيش يصل إلى مشارف الطريق الدولي حلب ـ دمشق
الجيش يضبط مقرّات وشبكة أنفاق محصنة للتنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي
الخارجية الكوبية: السياسة الأمريكية المتغطرسة في أمريكا اللاتينية تهدد السلام والاستقرار
الجيش يواصل تقدمه جنوب غرب حلب ويصدّ هجوماً إرهابياً على محور جمعية الزهراء
تواصل المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن اللبنانية
مجدداً..إضراب عام لأبناء الجولان رفضاً لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم
الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة: "صفقة القرن" لن تمر
أنفاق وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في حيش
مرتضى: لبنان بحاجة إلى علاقات مميزة مع سورية
مصر تحذر من مواصلة نقل النظام التركي للإرهابيين من سورية لليبيا
فيضانات تنزانيا تصرع 13 شخصاً وتشرد الآلاف
إزالة السواتر الترابية على الطريق الدولي بين خان شيخون والمعرة
وحدات الجيش العربي السوري توجه ضربات صاروخية ومدفعية مركزة ضد التنظيمات الإرهابية على امتداد محور جمعية الزهراء غرب حلب
الرئيس العراقي يكلف محمد علاوي بتشكيل الحكومة
وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم إرهابي بـ 4 عربات مفخخة وتدمرها قبل وصولها إلى أهدافها على أطراف حي جمعية الزهراء غرب حلب