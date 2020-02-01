رئيس جامعة حلب لمراسل سانا: تأجيل امتحانات جامعة حلب يوم غد الأحد إلى موعد يحدد لاحقاً

على الرغم من الطابع التدميري والعنيف للحرب، الظاهرة التاريخية العتيقة، والفوضى الاجتماعية والامتحان الأصعب للشعوب.. كيف يمكن أن يعدّها الفيلسوف والمفكّر الألماني «هيغل» أنها ليست بالشرِّ المُطلق؟ إذ يقول «هيغل»: «كلُّ دولة ترمز إلى فكرة، وكلُّ دولة هي مرحلة في... المزيد ←