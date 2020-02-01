آخر تحديث: 2020-02-01 22:26:46
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رئيس جامعة حلب لمراسل سانا: تأجيل امتحانات جامعة حلب يوم غد الأحد إلى موعد يحدد لاحقاً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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