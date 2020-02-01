المباشرة بإزالة السواتر الترابية على الطريق الدولية من خان شيخون إلى معرة النعمان

باشرت الورشات الفنية في محافظة إدلب بإزالة السواتر الترابية والعوائق التي وضعها الإرهابيون على الطريق الدولية حلب- حماة في المنطقة الممتدة بين خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد أن أمنت وحدات الجيش العربي السوري الطريق الدولي حتى بلدة معردبسة بمسافة 45 كيلومتراً.

وذكر مدير الخدمات الفنية في إدلب عزت خليل لمراسل سانا أن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة باشرت عمليات إزالة السواتر الترابية والعوائق وردم الحفر لإعادة تأهيل الاتوستراد الدولي بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة السير.

وبين خليل أنه تم استنفار الكادر الفني ومختلف الآليات الهندسية للقيام بعمليات تنظيف وتسليك وتأهيل الطريق الدولي بين المدينتين وحالياً تقوم الورش بإزالة مخلفات الإرهاب من السواتر الترابية والمتاريس لافتا إلى أنه ستتم بعد ذلك المباشرة بإعادة ترميم جسم الطريق وأجزاء من بنيته الإنشائية بالإضافة إلى الجسور التي تعرضت أيضا للتخريب بهدف إصلاحه ووضعه في الخدمة.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري أمنت ما يقارب من مسافة 45 كيلومتراً من الطريق الدولي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق الدولي ودحر الإرهاب عن المدن المشرفة عليه وصولاً إلى بلدة معردبسة على مشارف مدينة سراقب.

ويشكل الطريق الدولي حلب ـ دمشق مروراً بمدينة حماة وحمص الشريان الاقتصادي لنقل السلع والبضائع بين المحافظات السورية وكانت التنظيمات الإرهابية قطعته قبل عدة أعوام في إطار مخطط الإرهابيين والدول الداعمة لهم لشل الحركة في سورية وتقطيع أوصال البلاد.

وتشكل عملية إعادة تشغيل الطريق الدولي بعد تحرير المناطق المطلة عليه قيمة مضافة في تدعيم الاقتصاد السوري وتسهيل حركة النقل وتخفيف أعباء النقل وأجور الشحن بين المحافظات كونه يقلص المسافة بين دمشق وحلب إلى أكثر من 100 كم عن الطريق الذي تسلكه قوافل النقل اليوم عبر أثريا خناصر.

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