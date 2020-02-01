الخارجية الكوبية: السياسة الأمريكية المتغطرسة في أمريكا اللاتينية تهدد السلام والاستقرار

جدّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز التأكيد على أن السياسة الأمريكية المتغطرسة في أمريكا اللاتينية تمثل التهديد الرئيس للسلام والاستقرار في هذه القارة.

واستنكر رودريغيز في تغريدة على تويتر اليوم إعادة إحياء مبدأ مونرو الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في العام 1823 والذي اعتبر أمريكا الجنوبية منطقة لمصالح الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا المبدأ يمثل في جوهره أداة قديمة للهيمنة الإمبريالية واعتداء على سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

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