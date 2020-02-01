تواصل المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن اللبنانية

تجددت اليوم الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن ثلاث مظاهرات انطلقت في بيروت وتجمعت لبعض الوقت أمام مقر جمعية المصارف وعمد بعض المحتجين إلى تحطيم الواجهة الخارجية للجمعية كما تجمع محتجون أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان مرددين شعارات تدعو إلى محاسبة السارقين والفاسدين في حين تجمع عدد آخر أمام مبنى قصر العدل للمطالبة بتدخل القضاء السريع لمحاسبة الفاسدين.

وفي ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت تجمع متظاهرون بحماية القوى الأمنية والجيش اللبناني ودعوا إلى التخلص من الفساد والسرقة واسترداد الأموال المنهوبة مؤكدين رفضهم السياسات المالية القائمة ودفع المزيد من الضرائب، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني رفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ورددوا هتافات تندد بما تسمى (صفقة القرن).

وفي طرابلس انطلقت مظاهرة احتجاجا على الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

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