الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة: “صفقة القرن” لن تمر

أكدت الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة أن “صفقة القرن” لن تمر ما دام الشعب الفلسطيني يواصل نضاله الوطني المشروع ومعه أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم إلى أن هدف “صفقة القرن” يتمثل بالتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والذي تسعى إليه قوى الاستكبار العالمي والصهيونية وحلفاؤها من أنظمة العمالة في الوطن العربي بغية تمكين هذا الكيان من الهيمنة على مقدرات الأمة العربية ونهب ثرواتها.

وشدد البيان على أن محور المقاومة قادر على إسقاط الصفقة وإفشال مخطط التطبيع.

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