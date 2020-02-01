آخر تحديث: 2020-02-01 20:52:15
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أنفاق وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في حيش بعد تحريرها من الإرهاب

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري أنفاقاً وذخائر وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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