مصر تحذر من مواصلة نقل النظام التركي للإرهابيين من سورية لليبيا

حذر نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزا من مواصلة النظام التركي نقل الإرهابيين والمرتزقة من سورية إلى ليبيا.

وذكر موقع “بوابة الاهرام” أن سند لوزا أشار في كلمة خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا التي عقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل إلى “الأدوار الخارجية الهدامة والمقوضة لفرص الاستقرار في ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل وعلى وجه الخصوص عمليات نقل الإرهابيين والمرتزقة من سورية إلى ليبيا”.

ورحب سند لوزا بمقترح الرئيس الكونغولي عقد منتدى جامع للمصالحة بين الليبيين داعياً إلى “التدقيق في اختيار المشاركين فيه وأن يكون ولاؤهم الأول للدولة الليبية وليس لأهداف ونوازع ضيقة أو خاصة”.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية أن النظام التركي يقوم بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.

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