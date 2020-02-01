مركز جديد لـ “السورية للتجارة” في اللاذقية

افتتحت اليوم المؤسسة السورية للتجارة مركزاً جديداً للبيع في حي الأميركان باللاذقية ليضاف إلى سلسلة الصالات ومنافذ البيع التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد نجم في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة المؤسسة للتوسع الأفقي بمنافذ البيع التابعة لها لتسهيل الحصول على المنتجات والسلع التي توفرها للمواطنين ولا سيما مع البدء بتوزيع المواد الأساسية بموجب البطاقة الالكترونية الذكية.

ولفت نجم إلى أن المؤسسة وفرت كل الإجراءات اللازمة لنجاح عملية توزيع المواد الأساسية بموجب البطاقة الذكية مع توفير الكميات اللازمة منها في جميع الصالات والمراكز الأساسية إضافة إلى توفير أجهزة القراءة الخاصة بالبطاقة للحد من الازدحام مشيراً إلى أن كوادر المؤسسة ستواكب الآلية المتبعة وتقييمها لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

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