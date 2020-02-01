زراعة 317 ألف دونم بالقمح والشعير في السويداء

تجاوزت المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء خلال الموسم الحالي ولغاية تاريخه 194670 دونماً فيما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 122470 دونماً.

وبين مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحات المزروعة بالمحصولين تعد جيدة مبيناً أن توالي هطل الأمطار أدى إلى متابعة تنفيذ العمليات الزراعية للمحصولين في بعض المناطق خلال الشهر الحالي.

وأشار حامد إلى أن المساحات المزروعة بالمحصولين وفرت لها الهطلات المطرية عملية الإنبات بشكل جيد.

وتبلغ خطة زراعة محصول القمح للموسم الحالي 333540 دونما والشعير 206140 دونما.

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