فيضانات تنزانيا تصرع 13 شخصاً وتشرد الآلاف

لقي 13 شخصاً مصرعهم وشرد أكثر من 15 ألفاً آخرين جراء الفيضانات المفاجئة جنوب تنزانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مفوض المنطقة كريستوفر نغوبياغاي قوله اليوم: إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت 16 قرية في منطقة كيلوا تسببت بمصرع 13 شخصاً على الأقل وتشريد 15 الفاً آخرين ودمرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.

وأشار المفوض إلى أن سلطات المنطقة أنشأت 4 مراكز إيواء لاستيعاب نحو 8 آلاف شخص داعياً المنظمات الخيرية والمعنيين إلى التبرع بالمواد الإغاثية من أدوية وملابس وطعام.

وكانت هيئة الارصاد الجوية في تنزانيا أصدرت الأحد الماضي تحذيرات من الهطل المطري الغزير في أكثر من 10 مناطق عبر الدولة الواقعة شرق أفريقيا.

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