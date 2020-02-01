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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 7 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 01 شباط 2020
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مصر تحذر من مواصلة نقل النظام التركي للإرهابيين من سورية لليبيا
فيضانات تنزانيا تصرع 13 شخصاً وتشرد الآلاف
بدء إزالة السواتر الترابية على الطريق الدولي في المنطقة الممتدة بين خان شيخون والمعرة
وحدات الجيش العربي السوري توجه ضربات صاروخية ومدفعية مركزة ضد التنظيمات الإرهابية على امتداد محور جمعية الزهراء غرب حلب
الرئيس العراقي يكلف محمد علاوي بتشكيل الحكومة
وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم إرهابي بـ 4 عربات مفخخة وتدمرها قبل وصولها إلى أهدافها على أطراف حي جمعية الزهراء غرب حلب
خبير روسي: "صفقة القرن" أعدت لمصلحة الكيان الإسرائيلي
فدوي: إيران ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة
الصين تزيد الدعم المالي لحملة مكافحة كورونا
مقتل وإصابة مرتزقة العدوان للسعودي في اليمن
الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في موقا جنوب معرة النعمان
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية
عباس: القدس والقضية الفلسطينية ليستا للبيع ونرفض "صفقة القرن" بالمطلق
الجيش يصل إلى مشارف الطريق الدولي حلب ـ دمشق
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقة أبو راسين بريف الحسكة