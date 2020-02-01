تشرين يتصدّر ذهاب الدوري الممتاز

أنهى فريق تشرين مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم متمثلة بالجولة الثالثة عشرة متصدراً لترتيب الفرق بعد فوزه على الكرامة بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الباسل في اللاذقية ، وسجل لتشرين كل من محمد حمدكو وعلاء الدين دالي في الدقيقتين 18 و53.

وحقق الجزيرة مفاجأة مثيرة عندما تغلب على الاتحاد بهدف نظيف بتوقيع سليمان رشو عند الدقيقة 54 في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء بدمشق.

بدوره تغلب الجيش على الفتوة بهدف مقابل لا شيء سجله محمد الواكد من ركلة جزاء عند الدقيقة الحادية والعشرين على ملعب الجلاء بدمشق وبالنتيجة ذاتها وعلى ملعب حماة البلدي فاز الشرطة على مضيفه الطليعة عبر لاعب منتخبنا الأولمبي محمد البري في الدقيقة التاسعة والسبعين.

ويدين فريق الوحدة لمهاجمه أنس بلحوس الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 68 أمام النواعير على ملعب تشرين بدمشق.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء فريقي الساحل ومضيفه جبلة بهدفين لكل منهما فسجل الساحل أولا عبر مؤنس أبو عمشة في الدقيقة 25 وسامر خانكان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني الذي استطاع فيه جبلة تعديل النتيجة عبر سليم برهوم ومحمد دعاس خطأ في مرماه عند الدقيقتين 62 و78.

وتكررت نتيجة التعادل في هذه الجولة في لقاء الوثبة وضيفه حطين بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب خالد بن الوليد في حمص فسجل حطين أولاً عبر عدي جفال في الدقيقة 23 وعادل الوثبة عن طريق ماهر دعبول في الدقيقة 58.

وبعد انتهاء مرحلة الذهاب بقي تشرين بالصدارة برصيد 30 نقطة يليه الوحدة بـ 25 نقطة فالوثبة والجيش بـ 23 نقطة فالاتحاد بـ 22 نقطة ثم حطين بـ 21 نقطة فالشرطة بـ 18 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة والكرامة بـ 15 نقطة والطليعة بـ 14 نقطة فالفتوة والساحل بـ 10 نقاط ثم جبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط..

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