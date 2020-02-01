آخر تحديث: 2020-02-01 17:09:01
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الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في موقا جنوب معرة النعمان

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

ضبطت وحدات الجيش العربي السوري مقراً محصناً تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في بلدة موقا جنوب معرة النعمان.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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