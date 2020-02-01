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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 7 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 01 شباط 2020
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التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية
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الجيش يضبط مقراً محصناً تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في موقا جنوب معرة النعمان
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية
عباس: القدس والقضية الفلسطينية ليستا للبيع ونرفض "صفقة القرن" بالمطلق
الجيش يصل إلى مشارف الطريق الدولي حلب ـ دمشق
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقة أبو راسين بريف الحسكة
الغارديان: "صفقة القرن" مصلحة شخصية لـ ترامب
زاسبيكين: روسيا متمسكة بحل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية
دعموش: "صفقة القرن" عدوان أمريكي صهيوني على الأمة بأجمعها
بيلوسي: مجلس الشيوخ يتستر على ترامب
حاتمي: الشعب الإيراني لن يستسلم لأطماع قوى الهيمنة
كاميرا سانا برفقة وحدات الجيش على مشارف الخالدية بريف حلب
الجيش يحرر لوف وقمحانة .. ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه سراقب
العدوان السعودي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويشنّ غاراتٍ على عدد من المحافظات اليمنية
بأغلبية ضئيلة مجلس الشيوخ الأميركي يرفض استدعاء شهود في محاكمة ترامب
غورباتشوف: الاتحاد السوفييتي وقوات التحالف حققوا النصر ويجب حماية هذه الحقيقة من الأكاذيب