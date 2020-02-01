آخر تحديث: 2020-02-01 17:09:01
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التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية
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